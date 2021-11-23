"Доктор Кто" вышел на экраны 58 лет назад: как изменились актеры культового сериала. Фото

Первая серия проекта BBC "Доктор Кто" вышла на экраны 23 ноября 1963 года. Это самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире.

За 58 лет с момента выхода "Доктора Кто" не раз менялся его логотип на заставке, а вот машина времени ТАРДИС, выглядящая как полицейская будка, внешне осталась прежней. За это время также сильно постарели актеры сериала. Как они выглядят сейчас – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кристофер Экклстон

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В 2005 году съемки популярного сериал были возобновлены после многих лет перерыва. Девятым Доктором стал Кристофер Экклстон. В 2021 году ему исполнилось 57 лет.

Билли Пайпер

Билли Пайпер с 2005 по 2010 год играла роль Розы Тайлер. Ее героиня – спутница Доктора в двух сезонах. Сейчас актрисе 39 лет.

Кэтрин Тейт

51-летняя актриса Кэтрин Тейт играла Донну Ноубл с 2006 по 2010 год. В общем Ноубл появилась в пятнадцати сериях телесериала "Доктор Кто".

Дэвид Теннант

Актер Дэвид Теннант сыграл роль Десятого Доктора в телесериале "Доктор Кто". Сейчас актеру 50 лет, он продолжает сниматься в кино.

Мэтт Смит

Актер Мэтт Смит наиболее известен своей ролью Одиннадцатого Доктора. За игру в киноленте "Доктор Кто" он был номинирован на телевизионную премию BAFTA в 2011 году. Сейчас 39-летний актер продолжает сниматься в культовых кинолентах.

Дженна Коулман

В течение сериала с Доктором путешествовало более 50 человек, из которых более 30 были девушками. 35-летняя Дженна Коулман с 2012 по 2015 год играла роль Клары Освальд. Ее героиня была постоянной спутницей Одиннадцатого Доктора, также она путешествовала с Двенадцатым Доктором.

Питер Капальди

63-летний Питер Капальди стал Двенадцатым Доктором в 2014 году. Актер вспоминал, что был фанатом сериала "Доктор Кто" с детства, поэтому эта роль была для него очень желанной.

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