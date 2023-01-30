Изменилась до неузнаваемости и ушла в религию: как выглядит звезда сериала ''Не родись красивой'' спустя 17 лет. Фото

Отыскать человека, который в 2005-2006 годах не следил за историей любви и преображением Кати Пушкаревой в сериале "Не родись красивой", пожалуй, невозможно. Несмотря на ошеломительный успех телепроекта, актриса Нелли Уварова, исполнившая главную роль, после выхода последней серии буквально исчезла из информационного поля. Она мало появлялась на телевиденье, а в прессе лишь изредка мелькали новости о личной жизни звезды.

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Впрочем, недавно Уварова начала сниматься в новом российском сериале, для которого кардинально изменила имидж. Хотя за 17 лет после выхода "Не родись красивой" внешность актрисы менялась неоднократно: она успела побывать лысой, пепельной блондинкой с короткими волосами, а сейчас носит удлиненное каре.

Персонаж Кати Пушкаревой в свое время доказал многим зрителям, что внешность – это далеко не главное. Героиня сериала из серой мышки в немодной одежде, очках и брекетах, которые, кстати, Уваровой пришлось ставить специально для роли, превратилась в уверенную и стильную женщину с ярким макияжем и прической.

В жизни Уварова, по всей видимости, больше близка к Кате Пушкаревой первой версии. Актриса практически не пользуется косметикой, отдает предпочтение мешковатой невзрачной одежде. В 2020 году знаменитость и вовсе побрилась налысо. СМИ писали, что она начала активно волонтерить и ушла в религию.

Спустя год, в 2021-м, Уварова появилась на шоу "Вечерний Ургант", где выглядела куда эффектнее – пепельная блондинка с пышными формами в ярком бирюзовом платье и лиловых туфлях на шпильке.

Но вот в 2022-м актриса по-настоящему удивила фанатов. Она похудела на 10 кг, сменила прическу и заметно помолодела. Поклонники предполагают, что 42-летняя Уварова так кардинально сменила имидж ради роли. Впрочем, эти изменения однозначно пошли ей на пользу.

Как писал OBOZREVATEL, известная американская актриса и фотомодель Меган Фокс решила кардинально изменить имидж. Одна из самых знаменитых жгучих брюнеток мирового шоу-бизнеса осветлила и подстригла волосы.

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