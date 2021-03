HBO готовит новые сериалы по мотивам "Игры престолов"

Американский кабельный канал HBO готовит три новых сериала-приквела к известному телесериалу "Игра престолов".

Об этом сообщает Variety. Отмечается, что один из сериалов под названием "Девять путешествий" или "Морская змея" принадлежит соавтору "Рима" Бруно Геллеру.

Тогда как два других приквела, "Блошиное дно" и "Десять тысяч кораблей", еще не имеют авторов. Известно, что сериал "Девять путешествий" будет сосредоточен на фигуре лорда Корлиса Веларионе, известного как "Морская змея", руководителя Дома Веларион и мужа Рейнис Таргариен на корабле "Морская змея".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в нашумевшем сериале HBO "Один из нас" по игре The Last Of Us сыграют звезды популярной киноленты "Игра престолов" Педро Паскаль и Белла Рэмси.