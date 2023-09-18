Григорий Решетник, Антонина Хижняк, Тимур и Инна Мирошниченко озвучили персонажей анимации 'Щенячий патруль: Мегакино'

"Щенячий патруль" возвращается в новом анимационном происшествии! Благодаря волшебному метеориту, упавшему на Бухту Приключений, Щенячий патруль получает новые мега силы для борьбы с противниками. Чувствуйте себя, злодеи, могучие щенки уже близко!

После грандиозного успеха первой части, студия Paramount Pictures представит продолжение любимой истории "Щенячий патруль: Мегакино". Благодаря яркому сюжету, крутым персонажам и совершенно новым голосам "Щенячий патруль" становится мощнее, чем когда-либо.

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Кроме любимых щенков, нас ждет встреча с одержимой метеоритами ученицей Ви, которую сдубливала актриса Антонина Хижняк, харизматичными совладельцами свалки металлолома Генком и Дженет, голоса которым подарили телеведущий 1+1 Украина Тимур Мирошниченко и его жена, стражи интереснейших событий Бухты Приключений будет стоять репортер Сем голосом телеведущего Григория Решетника.

Для Инны Мирошниченко дубляж "Щенячьего патруля" стал дебютом, а вот Тимур уже не впервые попробовал собственные силы в дублировании.

"В отличие от меня, для моей жены это был первый опыт дублирования. Конечно, я знал, что у нее все получится хорошо, но сам не ожидал такого успеха с первого раза. Никто в студии не поверил, что это для нее впервые. Здесь можно пошутить, что, наверное, Инна укладывает детей спать и идет тихонько дублировать.

В "Щенячьем патруле" мы озвучиваем пару – Генка и Дженет. История умалчивает, кто они друг другу: или супруги, или брат с сестрой, или просто партнеры. Эти двое – совладельцы свалки металлолома на окраине города. У Дженет огромная душа, и она болит за металлолом, как у Инны за детей. Они очень эмоциональны и искренни. Несмотря на то, что они разные по своему психотипу и характеру, работают как единое целое. Они отличная и слаженная команда и дополняют друг друга, как и мы с Инной в реальной жизни", – делится телеведущий.

"Щенячий патруль" учит детей командной работе, ответственности, поддержке и принятию. Все герои в команде разные, но они работают вместе, поэтому, конечно, им приходится принимать друг друга. Кроме того, мультфильм показывает, что во главе любой команды должен быть взрослый лидер, который возьмет на себя ответственность за других, добавляет Инна Мирошниченко.

Известный телеведущий канала СТБ Григорий Решетник дублировал не менее известного репортера Бухты Приключений Сэма. На дубляжную сессию Григорий посетил очки, которые собственноручно сделал его старший сын Иван и, в почти домашней атмосфере, поделился впечатлениями: "Я обожаю дубляж, ведь когда-то моя телевизионная карьера начиналась именно с озвучки разнообразных проектов. Однако, когда дело, какое любишь, еще и совпадает с любимым продуктом сыновей – анимацией о щенячьем патруле – для меня это двойное удовольствие от работы.

Помню, как дети впервые услышали мой голос в дубляже анимации и их невероятные эмоции радости и восхищения, когда ты становишься настоящим супергероем для них. Поэтому одна из миссий, кроме того, чтобы подарить радость всем деткам и взрослым, которые придут на премьеру, это осчастливить собственных детей. Потому что для меня невероятно важно, когда они говорят: "Папа, ты крут!", или как в щенячьем патруле: "Папа, крутяк!"

В роли главной соперницы щенячьего патруля появляется актриса Антонина Хижняк. Благодаря невероятному опыту дублирования, который у девушки за плечами, ей с легкостью даются самые сложные роли.

"Ви – главная антагонистка истории и в течение фильма она будет создавать патрулю немало неудобств. Но, несмотря на ее воровство, Вы по-своему привлекательна, ярка и очень самобытна. Она имеет шарм и мне было очень интересно поработать над этой ролью.

Если говорить о технической стороне дублирования, то стоит отметить, что в оригинале ее озвучила афро-американка Тараджи Генсон, а это всегда другое, особое звучание и исступленный выброс эмоций и энергии, что очень утомляет голосовые связи. Лет семь назад мне понадобилось минимум три дня, чтобы полноценно восстановить голос после записи. Сейчас достаточно отдохнуть несколько часов и я готова работать дальше, но это благодаря тому, что у меня есть большой опыт дублирования и уже хорошо знакома со своим голосовым аппаратом. Понимаю его особенности и могу издавать очень мощные голосовые тембры без перегрузки. Так что обязательно идите в кино и смотрите, какой вышла моя Ви", – поделилась впечатлениями Антонина Хижняк.