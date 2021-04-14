Голливуд снимет ремейк на культовый советский новогодний фильм

Известный российский режиссер Марюс Вайсберг снимет современную англоязычную версию культового советского фильма "Ирония судьбы". В главных ролях зрители увидят молодых звезд Голливуда – Эмму Робертс, Томаса Манна, Гаррета Хедлунда, Бритт Робертсон.

Съемки стартуют этим летом в Бостоне, пишет Centpart. Сценаристом международного проекта является Тиффани Полсен, которая обрела известность после выхода популярной комедии "Пара на праздники" (Holidate).

Продюсерами выступят Винсент Ньюман ("Мы – Миллеры"), Владимир Кошелев и Марина Беспалова. Вайсберг также выступит в роли креативного продюсера.

"Я очень рад, что наше Советское культурное наследие, теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом и вот, наконец, благодаря моему партнеру, Владимиру Кошелеву, у нас получилось создать блестящий сценарий", – рассказал подробнее Марюс.

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