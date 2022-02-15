'Глубокие воды': вышел официальный трейлер эротического триллера с Беном Аффлеком

В сети появился первый тизер-трейлер эротического триллера "Глубокие воды", главные роли в котором исполнили Бен Аффлек и Ана де Армас. Сам фильм зрители смогут посмотреть в украинских кинотеатрах с 18 марта.

Триллер "Глубокие воды" - это экранизация одноименной книги писательницы Патриции Гайсмит, подарившей миру "Талантливого мистера Рипли". Роман вышел в 1957 году и рассказывает о супругах Вика и Мелинды, которые живут в браке, но без любви. Согласно синопсису, жене разрешается заводить себе любовников при условии, что она не покинет семью. Их брак превращается в порочную игру, где Мелинда намеренно не скрывает свои предательства, а Вик прощает ей все. Когда одного из ее любовников находят мертвым, супруги все сильнее затягивают глубокие воды подозрений и лжи.

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Адаптировал роман для большого экрана создатель Эйфории Сэм Левинсон и сценарист Зак Хелм. Режиссер триллера — известный голливудский постановщик Эдриан Лайн ("Неверная", "9 ½ недель", "Роковое влечение" и "Непристойное предложение").

Кроме Аффлека и де Армас в ленте сыграли Фин Уиттрок ("Игра на понижение" и "Ла-Ла Ленд") Джейкоб Элорди ("Эйфория" и "Будка поцелуев"), Трейси Леттс ("Аутсайдеры", "Маленькие женщины", " Секретное досье"), Кристен Коннолли ("Карточный дом" и "Хищные в лесу"), а также Лил Рэй Ховери ("Персонаж", "Ловушка").

Трейлер вышел в украинском дубляже Ролик демонстрирует очень короткую и пикантную сцену с участием главных героев.

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