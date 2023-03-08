Герои, которые 'держат' небо: лучшие фильмы о российско-украинской войне, которые не оставят равнодушным

Война Украины с Россией длится не год и даже не 8 лет. Наш народ борется с российским агрессором за свою независимость, суверенитет и свободу уже несколько столетий подряд. Однако осознание этого пришло к большинству украинцев именно после полномасштабного вторжения. Нет сомнений, что эта борьба, направленная на защиту не только территориальной целостности Украины и жизней ее граждан, но и на защиту демократии и всего цивилизованного мира, станет основой не для одной кинокартины. Однако уже сейчас о российско-украинской войне существует множество мощных фильмов.

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Так, на днях в кинопрокат вышла военная драма Ахтема Сейтаблаева под названием "Мирный-21", рассказывающая о Луганском пограничном отряде и его командире Сергее Дейнеко, который в 2014 году принял решение держать оборону, когда Россия начала вооруженную агрессию. Пока одни не скрывали своих сепаратистских настроений, другие взяли в руки оружие. Об этой и других кинолентах расскажем в материале OBOZREVATEL.

"Мирный-21" (2023)

В фильме, который вышел в 2023 году, снялся, в частности, Паша Ли. В марте 2022-го он, будучи волонтером в Ирпене, погиб под вражеским обстрелом. Работа в этом проекте стала для актера последней. Фильм о сопротивлении луганских пограничников в первые дни войны в 2014 году еще показывают в кинотеатрах. Он заслуживает внимания каждого украинца.

"Киборги" (2017)

Этот фильм уже по праву может считаться легендарным, поскольку рассказывает он о легендарных людях. Это еще одна работа Ахтема Сейтаблаева. Она занимает 82-ю позицию в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино и получила шесть наград национальной кинопремии "Золота дзиґа" 2018. Это история о героях, которые независимо от профессии, статуса и возраста отправились защищать Донецкий аэропорт. 4 месяца героического сопротивления. Говорят, что "Киборгами" наших военных назвал один сепаратист, когда объяснял руководству, почему до сих пор ДАП контролирует Украина. Кинокартина познакомит зрителя с шестью главными персонажами, которые оказались в новых для себя реалиях. Не рассчитывайте увидеть слишком много экшена. Этот фильм скорее не о боевых действиях, а о людях.

"Плохие дороги" (2020)

Это полнометражный дебют украинской сценаристки Наталки Ворожбит, которая подарила украинскому зрителю сериал "Поймать Кайдаша". Фильм является экранизацией ее одноименной пьесы 2017 года. Он представляет собой пять новелл о жителях востока Украины, судьбы которых не пересекаются, но их объединяет российско-украинская война и жизнь в оккупации. Проблемы любви и ненависти, верности и предательства, а еще безупречный юмор, который, несмотря на мрачность обстоятельств, точно заставит вас искренне посмеяться.

"Снайпер. Белый ворон" (2021)

Еще одна кинолента о российско-украинской войне, которая вышла на большие экраны уже после полномасштабного вторжения – в августе 2022-го. Военный экшн от режиссера Марьяна Бушана, основанный на реальных событиях. Он знакомит нас с выпускником Киево-Могилянской академии, физиком-математиком, пропагандистом экологического образа жизни и абсолютным пацифистом Николаем, который вместе со своей женой Настей поселяется в Донецкой области. Однажды сепаратисты безосновательно и жестоко убивают Анастасию, а Николай присоединяется к добровольческому батальону. Вскоре он становится высококлассным снайпером. Главную роль в фильме сыграл Павел Алдошин родом с ныне оккупированной Херсонщины. После 24 февраля он пополнил ряды ВСУ и сейчас защищает Родину на фронте.

"Домой" (2019)

В 2019 году этот дебютный фильм режиссера Наримана Алиева с Ахтемом Сейтаблаевым в главной роли выдвигали на "Оскар". Он рассказывает об одной из самых болезненных тем войны Украины с Россией – оккупации Крыма. В ленте вы не увидите военный экшен, взрывы и стрельбу. Тем не менее он точно тронет вас до самой глубины души. По сюжету старший сын крымского татарина Мустафы, который с семьей выехал в Киев после аннексии полуострова, погибает в АТО. Главный герой решает забрать тело погибшего бойца и похоронить его в Крыму. Домой он возвращается с двумя сыновьями – младшим, который сидит на соседнем кресле в машине, и старшим, который лежит в гробу. Тяжелая дорога меняет персонажей, а, возможно, делает их теми, кем они и должны быть.

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