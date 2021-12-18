Фильм, который перевернет ваше мировоззрение: на Obozrevatel TV покажут триллер 'Выжить'

В субботу, 18 декабря, на Obozrevatel TV покажут фильм Фрэнка Маршалла "Живые" (Alive). Драматическая лента представляет собой реконструкцию печально известных событий о крушении уругвайского самолета над Андами в 1972 году. Она выйдет на Obozrevatel TV в 20:00.

Фильм снят по книге Пирса Пола Рида "Живые: История спасенных в Андах", основанной на документальном материале.

Самолет уругвайской авиакомпании "Таму", на борту которого находились преимущественно члены студенческой команды по регби "Олд Кристианс", их друзья и родственники, летел в Сантьяго, где должен был состояться товарищеский матч. Однако долететь до столицы Чили им не суждено.

В условиях сильного тумана и турбулентности самолет задел скалы и упал на высокогорное плато, полностью отрезанное от внешнего мира.

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Благодаря смягчившему удар снегу в катастрофе чудом уцелела большая часть людей.

По маленькому радиоприемнику уцелевшие услышали, что отсутствие точных координат падения не позволило поисковым группам самостоятельно обнаружить их разбитый самолет. А спустя некоторое время поиски вообще прекратили, поскольку считалось, что у пассажиров нет шансов на спасение.

Без надежды на помощь уцелевшие 72 бесконечных дня сражались за свою жизнь. Убежищем им служили обломки самолета. А когда были съедены последние припасы, инстинкт самосохранения заставил их пренебречь моральными табу.

Чтобы не умереть от голода и не замерзнуть, живые начали есть трупы погибших товарищей – мясо хорошо сохранилось при минусовой температуре высокогорья. Вето было наложено только на родственников.

Несмотря на несколько неудачных попыток перейти горы, уцелевшие все же решаются на большой переход. Инициирует его Нандо Паррадо. Он потерял в авиакатастрофе мать и сестру, был ранен, но, несмотря на это, смог стать настоящим лидером среди отчаявшихся товарищей.

Двое парней, решившихся перейти через неприступный горный массив, спустились в долину, откуда и вызвали помощь. Случилось это только на 71-й день после аварии. Несмотря на то, что в авиакатастрофе выжили 33 человека, до спасения дожили только 16 из них.

Основным местом съемок был канадский лыжный городок Панорама. Большинство съемочной группы принимали таблетки от высотной болезни из-за длительного пребывания в горах.

Чтобы сцена поедания мертвых была более реалистичной, актеры до этого не ели в течение двух дней (в этой сцене актеры ели сырую индейку).

Реальный Нандо Паррадо был приглашен консультантом, а на экране его представил актер Итан Гоук.

В фильме в главных ролях также снимались: Винсент Спано, Джош Гамильтон, Брюс Рэмси, Джон Ньютон, Сэм Беренс, Илина Даглас