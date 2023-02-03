Дженнифер Энистон, Джей Ло и другие: как знаменитые на весь мир звезды выглядели до пластики. Фото

Многие актеры, певцы, модели и просто известные личности обращаются за помощью к пластическим хирургам, чтобы чувствовать себя увереннее. Для некоторых из них кабинет врача стал вторым домом, в который они привыкли возвращаться снова и снова. Но стоит отметить, что такая трансформация принесла селебрити славу и не один миллион долларов.

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OBOZREVATELпокажет, как выглядели до пластики любимчики публики. Стоит признаться, что героям из нашей подборки изменения пошли на пользу (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Кайли Дженнер

Самая младшая и успешная из семьи Дженнер привыкла посещать пластического хирурга, как семейного врача. 25-летняя модель утверждает, она ничего не делала кроме филлеров и бразильской подтяжки ягодиц. Но если присмотреть к старым фото, можно заметить, что бизнес-вумен также изменила форму носа, увеличила подбородок и грудь.

Дженнифер Энистон

Актриса еще давно призналась, что сделала ринопластику в самом начале своей карьеры. Она рассказала, что хотела исправить искривленную перегородку, которая мешала ей дышать. Результаты ее пластики – очень тонкие и естественные.

Дженнифер Лопес

Американская актриса Дженнифер Ло отрицает, что она прибегала к услугам пластических хирургов. Однако эксперты отмечают, что звезда точно делала ринопластику. Ее нос выглядит иначе, чем на фотках 15-20-летней давности.

Ариана Гранде

29-летняя Ариана Гранде кардинально изменила свою внешность. Она редко когда говорит об этом, но ее преображение вряд ли можно назвать естественным. Певица сделала ринопластику, увеличение губ, подтяжку бровей и лица. Кроме того, она прибегла к маммопластики.

Леди Гага

Эпатажная певица Леди Гага славится своим ярким макияжем и экстравагантными костюмами. Исполнительница изменила форму носа и увеличила губы. Кроме того, знаменитость периодически делает безоперационную подтяжку лица, чтобы сохранить молодость.

Кристина Агилера

42-летняя Кристина Агилера молодеет с каждым годом. Пластические хирурги утверждают, она точно делала ринопластику и увеличение губ. Также поп-дива еще в начале своей карьеры вставила в грудь импланты.

Хлоя Кардашьян

Бывает, что пластическая хирургия уродует девушек. Но в случае с Хлоей Кардашьян все совсем иначе. Американская телевизионная персона изменилась до неузнаваемости, сделав ринопластику, блефаропластику, подтяжку лица, ягодиц, увеличение губ и маммопластику.

Белла Хадид

Только в 2022 году модель призналась, что она изменила форму носа еще в 14 лет. Кроме того, по мнению экспертов, специалисты сделали Хадид точеные скулы, острый подбородок, общее скульптурирование овала лица, а также удалили комки Биша.

Бритни Спирс

Певица не скрывает, что у нее есть свой пластический хирург. Однако из всех возможных вмешательств, по словам вокалистки, она пробовала только увеличение губ и ринопластику.

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