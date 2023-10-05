Джек Потрошитель, Чикатило и другие: как выглядели известные серийные убийцы в кино и реальной жизни. Фото

Имена серийных убийц наводят ужас на тех, кто хоть мало-мальски знаком с преступлениями, которые они совершили. Нередко истории таких психопатов становятся основой для фильмов и сериалов, где зрителям пытаются в художественном или документальном стиле рассказать об их пути к убийствам и наказании за это.

Из-за этого из памяти людей стираются лица извергов, а остаются только образы их героев. OBOZREVATEL решил показать, как на самом деле выглядели Джек Потрошитель, Чикатило и другие заключенные, осужденные за массовые убийства или не поймали (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Чикало

Один из самых известных советских серийных убийц, насильник, педофил, каннибал, который с 1978 по 1990 год совершил более 50 доказанных убийств, был казнен в Новочеркасской тюрьме в 1994 году. В свое время в одноименном сериале убийцу сыграл Дмитрий Нагиев.

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Чарльз Мэнсон

Американский серийный убийца, преступник и руководитель банды, называвшей себя "Семьей", скончался в тюрьме в 2017 году. Роль Мэнсона исполнил актер Джереми Дэвис в фильме "Хелтер Скелтер".

"Вампир из Сакраменто"

Американский серийный убийца Ричард Чейз получил прозвище "Вампир из Сакраменто", потому что пил кровь своих жертв и отличился каннибализмом. В 1980-м он покончил с собой в тюремной камере. В фильме "Неистовство" актер Алекс МакАртур сыграл Чарльза Риса, прототипом которого стал Ричард Чейз.

Джек Потрошитель

Одного из жесточайших серийных убийц в истории до сих пор не удалось установить. До наших дней сохранилось только приблизительное описание Потрошителя. Свидетели говорили, что это мужчина лет 30-35 на вид, с не изгибающейся рукой и шаркающей походкой. В фильме "Жилец" 1927 года убийцу сыграл Айвор Новелло.

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