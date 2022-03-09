'Двое мужчин на войне'. В США выпустили документальный сериал о Путине и Зеленском

Популярный американский журналист и телеведущий Джордж Стефанопулос выступил продюсером документального сериала, который рассказывает историю и путь становления двоих лидеров, которые сегодня оказались в поле зрения всего мира, – президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина. Проект под названием "Двое мужчин на войне" запустили 6 марта на стриминговом сервисе Hulu.

В документальной киноработе использовали архивные интервью и выступления украинского и российского президентов. ABC News сообщает, что кадры и заявления глав государств помогли исследовать, "как оба мужчины пришли к власти, каковы различия в их лидерстве и что привело к этому моменту в истории".

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Кроме того, в сериале аналитики обсудили гуманитарный кризис, вызванный беспощадной войной РФ против Украины.

Зрители смогут увидеть в документалке и интервью с украинским экс-президентом Петром Порошенко, бывшим пресс-секретарем Зеленского Юлией Мендель, бывшим послом Джорджа Буша в ООН и бывшим советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, а также председателем Фонда по правам человека Гарри Каспаровым.

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