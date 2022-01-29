Два фильма украинского производства получили награды на Sundance 2022

На известном американском фестивале независимого кино "Сандэнс" сразу два фильма украинского производства получили награды. Мероприятие стартовало 20 января и закончится в воскресенье, 30.

Как говорится на сайте фестиваля, режиссер из Киева Марина Эр Горбач получила награду на "Сандэнс" за лучшую режиссуру мирового художественного кино. Кроме того, датско-украинско-шведский фильм также получил награду фестиваля (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что это впервые, когда украинский фильм представили на фестивале в категории "Мировое художественное кино (драма)". Киноленту создали при поддержке Госкино.

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Марина Эр Горбач получила награду за свою работу "Клондайк", в сюжете которого война на Донбассе и авиакатастрофа боинга рейса МН17.

В фильме рассказывается о местной семье, находящейся в ожидании первенца. Женщина по имени Ира, категорически отказывается эвакуироваться, несмотря на то, что село, в котором она живет с мужем Толиком, захватывают вооруженные боевики.

Также на фестивале представили документальный фильм "Дом из щепок", совместного производства Дании, Швеции, Финляндии и Украины . Его режиссером выступил Симон Леренг Вильмонт. Эта работа получила награду за лучшую режиссуру мирового документального кино.

В центре событий социальные работники на востоке Украины, работающие в особом детском доме. Они создают безопасное пространство для детей.

Над лентой, которая также была создана при поддержке Госкино, работали 2,5 года.

Коротко о кинофестивале:

"Сандэнс" – национальный американский кинофестиваль независимого кино. Проводится в Парк-Сити, штат Юта, США в конце января каждого года. Первый раз провели его в 1985 году.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что документальный фильм "Бабий Яр. Контекст", режиссером которого выступил Сергей Лозница, получил специальную награду на Лондонском кинофестивале.