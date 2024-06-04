'Долой РПЦ! Последний бой': вышел новый фильм-расследование

65% украинцев считают, что патриарх Кирилл и РПЦ поддерживают и поощряют агрессию России против Украины. 47% убеждены, что представители УПЦ МП распространяют российскую пропаганду и оправдывают действия РФ. 34% уверены, что священники УПЦ МП сотрудничают с оккупационными властями.

Почему тогда русская церковь до сих пор действует в Украине? Об этом и о тех, кто защищает "русский мир" и кремлевскую церковь, – в новом фильме Николая Княжицкого "Долой РПЦ! Последний бой", который доступен по ссылке.

Фильм продолжает серию документальных расследований на тему деятельности русской церкви в Украине: "Церковь без Христа" и "РПЦ: Операция "Ликвидация".

"В то время как московский патриарх Кирилл объявляет Украине "священную войну", украинский парламент уже полтора года не может прийти к согласию относительно запрета русской церкви в Украине", – обращает внимание народный депутат Николай Княжицкий, который в 2022 году выступил с законодательной инициативой полного запрета РПЦ в Украине.

Кремлевская церковь имеет лоббистов как на международной арене, так и внутри парламента. В фильме о том, кто они, какие аргументы в защиту РПЦ выдвигают и почему запрет РПЦ – предпосылка нашей победы в войне с Россией.

"У нас есть шанс решить вопрос исторического масштаба, если парламент наконец рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви. Это неслыханно, что в Украине на третьем году большой войны действуют структуры вражеской церкви под прикрытием так называемой УПЦ МП. Последняя крепость Москвы в Украине должна пасть. Осталось сделать только один шаг", – отмечает политик.