Документальный фильм об убийстве Гонгадзе вышел на английском языке. Видео

Англоязычная версия документального фильма "Убийство Гонгадзе: 20 лет в поисках правды" вышла специально ко Всемирному дню свободы прессы, который отмечается 3 мая.

О премьере сообщила журналистка и соавтор картины Наталья Гуменюк на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Также известно, что украиноязычная премьера ленты состоялась в сентябре прошлого года.

"Нераскрытые преступления против журналистов и пустота и безнаказанность, которые они оставляют в публичной сфере, приводят к разбитой системе правосудия, где невозможно добиться справедливости. Этот фильм – для всех, кто хочет понять, почему Украина такая, какая она есть сейчас, но он также универсален, поскольку объясняет, почему журналистика важна.

Однако в этот день я не хочу быть пессимисткой. Пока система правосудия продолжала давать сбой, именно украинские журналисты осветили это дело и сделали невозможным ее сокрытие. Поэтому хотя это трагедия, это также история о стойкости и о том, почему уроки прошлого имеют значение", – объяснила подробнее Гуменюк.

Фильм рассказывает историю убийства политического журналиста и соучредителя одного из первых и самых влиятельных интернет-изданий страны "Украинская правда" Георгия Гонгадзе. Обстоятельства его смерти в 2000 году стали национальной драмой и поводом для протестов. В августе 2005 года президент Виктор Ющенко посмертно присвоил Гонгадзе звание Героя Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вдова трагически погибшего в 2000 году украинского журналиста Георгия Гонгадзе Мирослава рассказала, как жила после смерти супруга и почему уехала из Украины в США.