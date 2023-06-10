Для детей и взрослых: пять интересных фильмов, на которые стоит сходить в кино в эти выходные. Трейлеры

Просмотр фильмов в кинотеатре имеет много преимуществ – возможность насладиться лентой в самом лучшем качестве, просмотр интересных новинок раньше, чем они появятся в открытом доступе, и шанс разделить эмоции с целым залом кинолюбителей. В эти выходные в украинских кинотеатрах покажут мультфильмы для детей и взрослых, увлекательную фантастику, жуткий триллер и т.д.

Видео дня

Ленту по вкусу найдет каждый, кто стремится на несколько часов погрузиться в интересную историю. OBOZREVATEL расскажет о 5 фильмах, которые достойны внимания (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Трасформеры: Время Звероботов

Студия Paramount Pictures подарила фанатам культовых "Трансформеров" продолжение истории о фантастических роботах. Главные герои столкнутся с глобальной проблемой, угрожающей всему миру. Зрителей ждут новые виды трансформеров: Максималы, Предаконы и Терраконы.

Человек Паук: Через вселенные

Приключенческий мультфильм "Человек-паук:Через вселенные" – это продолжение вышедшего в 2018 году мультфильма. Маленьким зрителям и взрослым фанатам мультфильмов понравится яркая графика, интересный сюжет, включающий в себя путешествия по мультивселенной, и харизматические главные герои с хорошим чувством юмора.

Инфлюэнсер

Живописное путешествие в Таиланд должно было стать для инфлюэнсерши Мэдисон обычным вояжем с целью развлечь подписчиков и заработать. Впрочем, все меняется, когда она знакомится с жизнерадостной путешественницей и отправляется с ней на безлюдный остров. Приятное путешествие превращается в настоящий ужас.

Русалочка

Посмотреть новую экранизацию "Русалочки" стоит хотя бы потому, что ее премьеру с темнокожей главной героиней с нетерпением ждал весь мир. Это прекрасная возможность посмотреть на знакомую сказочную историю глазами взрослого и познакомить с ней новое поколение, привыкшее к ярким спецэффектам и увлекательным сюжетным поворотам.

Меня от себя вернет

Зрителям, которые любят кино с глубоким смыслом, заставляющим задуматься, стоит посмотреть норвежскую ленту "Меня от себя вернет". Сатиристическая комедия с черным юмором расскажет о паре, в которой один из партнеров добился успеха и купается в лучах славы, тогда как другой откровенно завидует и путем саморазрушения пытается привлечь внимание мира к своей персоне.

Ранее OBOZREVATEL писал о лучших мультфильмах, которые можно посмотреть с детьми. Мы собрали список из пяти интересных лент, вышедших в период с 2010 по 2015 годы.

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