Что известно о новой комедии "Один дома": когда выйдет фильм и кто сыграет роль Кевина

Стриминговый сервис Disney+ выпустит ремейк популярной рождественской комедии 1990-х "Один дома". Известно, что премьера состоится 12 ноября.

Главную роль в новой ленте под названием Home Sweet Home Alone ("Один дома: дом, милый дом") исполнит Арчи Йейтс. Об этом пишет издание Deadline (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

По сценарию главный персонаж, которого в этот раз зовут не Кевин, а Макс Мерсер, остается сам дома. Родители по случайному стечению обстоятельств забудут взять его с собой на каникулы в Японию.

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Маленький мальчик, как и персонаж Маколея Калкина из оригинального фильма, будет защищать родной дом от грабителей. Только вместо двух бандитов-неудачников зрители увидят семейную пару. Какие актеры воплотят эти роли – пока остается неизвестным.

Однако сообщается, что в ленте снимутся Тим Симонс, Элли Маки, Эшлин Би, Кенан Томпсон, Пит Холмс и другие.

Арчи Йейтс стал известным после яркой роли в комедийной драме 2019 года "Кролик Джоджо". За съемку в этой картине юный британский актер был номинирован на премию Critics 'Choice Movie Award в категории "Лучший молодой актер".

Сценарий ремейка написали Мики Дей и Стритер Сейделл. За основу взята история, написанная ранее Джоном Хьюзом. Продюсерами выступили Хатч Паркер, Дэн Уилсон и Иеремия Сэмюэлс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская актриса Кэтрин О'Хара, которая сыграла маму Кевина в рождественской комедии "Один дома", повторила знаменитую сцену из второй части фильма. Она воссоздала крик своей героини в аэропорту, когда та не смогла найти сына.