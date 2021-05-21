Чендлер из 'Друзей' напугал сеть своим внешним видом. Фото

Внешний вид популярного актера Мэттью Перри, который появится в спецвыпуске сериала "Друзья", вызвал ажиотаж в сети. Фанаты киноленты уже в ожидании премьеры, но некоторых из них напугал персонаж Чендлер.

Пользователи сети отметили, что 51-летний актер выглядит намного старше своих лет, а его лицо слишком уставшее. Соответствующий снимок Перри опубликовал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в кадре знаменитость позировал в белом свитшоте с фразой из сериала "Друзья", черных брюках и при этом он сидел на кресле. Видно, что Перри немного отпустил бороду.

В сети поклонники считают, что Перри сильно постарел и, по их мнению, это связано с тем, что некоторое время он был наркозависим.

"Мэттью всю жизнь боролся с зависимостью, это, вероятно, стоило ему большого количества фильмов, а на телевидении о нем мало кто слышал после Друзей, и, возможно, он уже не тот", "Злоупотребление наркотиками/алкоголем не сделают кого-то более здоровым. То, что вы видите, – это реальные, тревожные последствия всех этих злоупотреблений. Совершенно очевидно, что его пристрастия нанесли серьезный ущерб", "Грустный", – пишут люди.

Стоит отметить, что в 1997 году после аварии на гидроцикле Перри лечился от викодиновой зависимости. В 2001 году все повторилось, и актер уже лечился от метадона, амфетамина и алкоголя.

В спецвыпуске появится множество знаменитостей. Например, супермодель Кару Делевинь увидят в ярко-розовом платье подружки невесты Рейчел с эпизода со свадьбой Барри и Минди.

Некоторые актеры уже имеют седые волосы и морщины, но в новом эпизоде они не скрывают свой возраст.

В спецвыпуске будут звучать старые, но всем известные композиции Фиби.

Персонаж Чендлер, вероятно, впервые заплачет в сериале. В трейлере есть эпизод, где Перри говорит: "Я сейчас заплачу", когда Дженнифер Энистон кладет руку ему на плечо.

В сериале зрители также увидят второстепенных героев. Например, родителей Росса и Моники.

Кортни Кокс было сложно запомнить слова Моники в своих сценах. В одном из моментов трейлера видно, как герои приходят на съемочную площадку в квартиру Моники и Рейчел, а затем Мэтт Леблан спрашивает: "А реплики Кортни сохранились на столе?"

"Друзья" – американский комедийный сериал, в котором рассказывается о жизни шестерых друзей. Он выходил в эфир в 1994-2004 годах, а позднее был признан одним из лучших в истории американского телевидения. Ситком получил шесть премий "Эмми" и один "Золотой глобус".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, издание People поделилось первыми кадрами со съемок нового специального эпизода сериала "Друзья". Премьера картины состоится 27 мая на HBO Max.