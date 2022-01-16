Фильм 'Мой Дедушка – Дед Мороз' покажут детям с нарушениями слуха и зрения

Что происходит в украинском кино? 30.11 состоялся допремьерный показ фильма "Мой Дедушка – Дед Мороз", это один из немногих фильмов, снятый на частные средства и несущий в себе кроме развлекательной составляющей и социальную миссию.

Кино поднимает вопросы отношений родителей и детей, насколько важна полная и счастливая семья, о мужестве и поддержке друг друга.

Но авторы фильма на этом не остановились, при поддержке международного технологического холдинга TECHIIA и компании EVERLEGAL с помощью Доступного Кино сделали инклюзивную версию новогоднего фильма, доступную в бесплатных приложениях EARCATCH и SUBCATCH. Во время просмотра дома или кино их можно использовать на своем смартфоне, что делает просмотр фильма доступным абсолютно всем.

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В Украине сейчас есть 11 проектов, которые также адаптированы для людей с нарушениями зрения и слуха, это очень не большая цифра, но идет на увеличение.

Бюджет проекта составил 4 млн гривен, что очень мало по сравнению с другими украинскими картинами, но бокс офис в Украине составил 1,06 млн грн, что не уступает фильмам, в которых бюджет в пять раз больше.

В создании этого фильма принимали участие компании Антошка, Благо, Кормотех, Simba, Lodka Group и Rocket, выступившие генеральным партнером фильма и создавшие интересную комедийную линию со своим курьером.

Коммерческое кино начинает развиваться в Украине, и его поддерживают и международные бренды.

Партнерами премьеры стала компания Pringles, которая вместе с брендом Кабаносы, напитки были представлены Карпатской Родниковой и Fiorelli.

Сейчас фильм "Мой Дедушка – Дед Мороз" отправится в тур с бесплатными показами для детей с недостатком слуха и зрения.