Вайноне Райдер – 50! Как актриса с украинскими корнями завоевала Голливуд

Голливудская актриса с украинскими корнями Вайнона Райдер 29 октября отмечает юбилей – 50 лет. Мало кто знает, что ее бабушка и дедушка были евреями, которые иммигрировали в США из Харькова.

Почти вся семья актрисы по отцовской линии погибла во время геноцида евреев по время Второй мировой войны. Поэтому Вайнона с детства хотела построить карьеру в Голливуде, чтобы снять памятный фильм о Холокосте.

За все время Райдер успела сняться более чем в 50 кинокартинах. Она дважды была в номинации на "Оскар" и получила премию "Золотой глобус". OBOZREVATEL раскрыл, в чем заключается феномен актрисы и что происходило "за кадром" ее самых успешных ролей в кино.

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"Эдвард Руки-ножницы" – 1990 год

Звезда голливудского кино Вайнона Райдер начала сниматься еще в 15 лет, но пик карьеры актрисы пришелся на 90-е, когда Вайноне было всего 18.

В киноленте режиссера Тима Бертона "Эдвард Руки-ножницы" Райдер досталась роль нежной Ким. В нее по уши влюбился главный герой Эдвард, которого играл Джонни Депп.

Успех фильма объясняется тем, что во время съемок актеры любили друг друга и в реальной жизни. Ради этой роли Вайнона даже отказалась от съемок в картине "Крестный отец 3".

"Дракула" – 1992 год

На съемках фильма "Дракула Брема Стокера" режиссер Фрэнсис Форд Коппола хотел вызвать нужные эмоции у Вайноны, оскорбляя ее. Райдер рассказывала в интервью, что он убеждал коллег повторять его слова и все время обзывать актрису.

Однако Киану Ривз категорически отказался выкрикивать в ее сторону "шлюха", поскольку они были друзьями. Поклонники подозревают, что тогда между актерами зародились чувства.

"Эпоха невинности" – 1993 год

Фильм "Эпоха невинности" режиссера Мартина Скорсезе принес Вайноне номинацию на премию "Оскар" и награду "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана.

События в фильме разворачиваются в Нью-Йорке XIX века. Вайнона играет изысканную невесту, демонстрирует актерское мастерство и умение перевоплощаться. Ее героиня сначала кажется принцессой, но затем образ резко меняется. В ленте она боролась с ревностью и была смиренной женой.

"Маленькие женщины" – 1994 год

В начале 90-х все девушки хотели быть похожими на Вайнону Райдер. За роль в киноленте "Маленькие женщины" актрису снова номинировали "Оскар". Вайнона сыграла одну из сестер Марч. Ее героиня талантливая писательница, мечтающая покорить Нью-Йорк.

Актриса передала через экран свои первые подростковые чувства, разочарования и трудности самостоятельной жизни, спровоцировав этим бешеный успех киноленты и свой стремительный карьерный рост.

"Прерванная жизнь" – 1999 год

В драме "Прерванная жизнь" режиссера Джеймса Менголда Вайнона показала умение перевоплощаться и отлично вжилась в роль сумасшедшей и зависимой от наркотиков. Ее героиня Сюзанна попала в психбольницу из-за диагноза расстройства личности. В киноленте она дружит с самыми беспокойными больными. Подругу Сюзанны сыграла легендарная Анджелина Джоли.

"Очень странные дела" – 2016 год

События в первом сезоне сериала "Очень странные дела" развиваются в 1983 году в штате Индиана, где таинственно исчез мальчик Уилл. Его мать играла Вайнона Райдер. По сюжету, она пытается найти сына и начинает вести расследование.

В киноленте Райдер показала страдание матери и настоящие материнские инстинкты. При этом в реальной жизни актриса позиционирует себя как чайлдфри и не планирует заводить детей.

"Экзотическая свадьба" – 2018 год

В киноленте "Экзотическая свадьба" главного героя играл Киану Ривз, а героиню – Вайнона Райдер. Влюбленные познакомились на свадьбе у неприятелей.

В комедии Вайнона играла страстные сексуальные сцены и делала вид, что не может обходиться без секса. В реальности звезда отказалась от мужчин, а в интервью неоднократно рассказывала, что живет без интима.

Добавим, что актерскому мастерству Райдер может позавидовать любая кинозвезда. Именно своей мимикой и умением вживаться в роль Вайнона и покорила Голливуд.

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