10 лет войны: в Киеве презентовали фильм о человеческих судьбах на фоне исторических событий

27 мая в столичном кинотеатре "Оскар" состоялся его допремьерный показ фильма "10 лет войны".

Роман Ратушный, Светлана Поваляева, Тайра, Татьяна Черновол стали героями нового документального фильма, созданного телеканалом Эспрессо при поддержке Internews Network и Посольства США в Украине.

Фильм представила команда проекта и партнеры, которые присоединились к созданию фильма.

Фильм ориентирован, прежде всего, на зарубежную аудиторию, но предусмотрены и показы в Украине, в частности, в телеэфире Эспрессо.

"Цель нашего фильма – напомнить всем в мире о том, что происходит в Украине, вызвать у них эмоциональную реакцию и стремление поддерживать Украину, чтобы она вернулась к своим первичным границам и люди Украины смогли жить в мире", – прокомментировал режиссер фильма Олег Гаренчар.

Он живет и работает в США, впрочем, давно и тесно связан с Украиной: стоял у истоков телеканала "Эспрессо" и присутствовал в нашей стране во время всех судьбоносных событий.

Истории героев – общественного активиста Романа Ратушного, его матери – поэтессы и активистки Светланы Поваляевой, политики и журналистки Татьяны Черновол, парамедикини Юлии Паевской (Тайры) переплелись с ключевыми моментами новейшей истории Украины. Фильм исследует феномен украинского сопротивления от первых акций Революции Достоинства до активной фазы полномасштабного вторжения: как герои отреагировали на площадь и войну, как проявили свою общественную позицию, как изменилась их жизнь на фоне исторических событий.

"Это о человеческих судьбах в историческом контексте, ведь последние 10 лет стали одновременно сложными и важнейшими в новейшей истории Украины", – рассказала, презентуя фильм, генеральная продюсер "Эспрессо" Анастасия Равва.

По словам основателя телеканала Эспрессо Николая Княжицкого, идея фильма – сделать Украину и нашу войну понятной иностранцам. Поэтому планируется максимально широкая дистирубция за границей.

Создание фильма поддержало посольство США в Украине. Полномасштабное вторжение – это не просто стремление уничтожить инфраструктуру и экономику, это попытка стереть богатую историю и уникальную культуру Украины, уничтожить вас как народ и государство. Мы вместе чтим несокрушимость духа Украины. США гордятся тем, что могли поддержать производство этого важного фильма, потому что история Украины должна быть рассказана", – прокомментировала представитель пресс-офиса посольства США в Украине Меган Тетрик.

Журналист и публицист Виталий Портников акцентировал внимание на задаче сделать так, чтобы наши личные переживания стали личными переживаниями людей в мире, который помогает нам бороться. "Главное, что мы должны говорить людям в цивилизованном мире: наши друзья, наши коллеги, наши личные переживания и убеждения достойны того, чтобы их защищать", – резюмировал он.