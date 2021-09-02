'Зеленый' акциз заставит производителей просить банки о реструктуризации кредитов, – Свидерская

Введение акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии заставит производителей просить банки о реструктуризации кредитов.

Об этом заявила генеральный директор компании "Скатек Солар Солюшнз Юкрейн" Алина Свидерская.

"Сейчас мы в переговорах с банками по поводу реструктуризации, все это сложный процесс. Пока мы не понимаем, как оно будет в долгосрочном плане, мы понимаем, что именно на этот месяц. А дальнейшие планы трудно учесть", - заявила гендиректор в комментарии телеканалу "Украина 24".

Новый акцизный налог на "зеленую" энергию усложнит ситуацию в сфере возобновляемых источников энергии, добавила Свидерская.

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Напомним, развитие возобновляемой энергетики в Украине замедлился из-за политических рисков и долговой кризис.

Правительство нарушило обязательства по оплате "зеленой" электроэнергии, накопив долг в 18,4 млрд грн.

Кроме того, Кабинет министров объявил о намерении ввести акцизный налог на "зеленую" энергию в Украине в размере 3,2%. Против такой инициативы резко выступили международные организации и отраслевые объединения.

Все ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный налог на "зеленую" электроэнергию является нарушением предоставленных ранее государством гарантий и нарушением обязательств перед международными инвесторами.