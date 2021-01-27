'Зеленые' инвесторы призывают 'Гарпок' выплатить долги полностью и проигнорировать незаконную установку НКРЭКУ

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" должно выплатить весь объем накопленного долга перед предприятиями зеленой энергетики после получения 10,3 млрд грн от "Укрэнерго", поскольку частичная выплата долга является нарушением договоренностей с иностранными инвесторами и поэтому они обратятся в международные арбитражи против Украины.

Об этом говорится в письме крупнейших ассоциаций возобновляемой энергетики Украины в адрес директора ГП "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца, которые напомнили, что государство должно было выплатить 9 млрд гривен долга (40% от всей суммы долга в 22,4 млрд грн грн) еще до 31 декабря 2020 года.

"Если ГП "Гарантированный покупатель" за счет кредитных средств, полученных НЭК "Укрэнерго" под государственные гарантии, осуществит погашение "старого" долга перед производителями электроэнергии из ВИЭ в меньшем размере, чем 40%, как это предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, это, в свою очередь, приведет к ряду негативных последствий, включая невыполнение обязательств производителями электрической энергии из ВИЭ по банковским кредитам, инициированием применения положений о страховании политического риска в рамках финансирования МФО и арбитражных разбирательств против Украины по действующим соглашениям о содействии и взаимной защите инвестиций, а также по Энергетической Хартии", – говорится в письме ассоциаций.

Ассоциации сообщили, что установка Нацкомиссии по энергетике (НКРЭКУ) о направлении не менее 50% средств из 10,3 млрд грн в адрес НАЭК "Энергоатом" противоречит нормам Закона Украины №1510-VIII "О НКРЭКУ".

По их мнению, позиция НКРЭКУ относительно препятствования использованию в полном объеме кредитных средств, привлеченных НЭК "Укрэнерго" от государственных банков в размере 10,3 млрд грн., Для погашения задолженности ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ, является необоснованным.

Ассоциации убеждены, что в целом, позиция НКРЭКУ по перераспределению целевых средств "зеленой" энергетики всячески препятствует урегулированию финансового кризиса на рынке электрической энергии, ведь все другие законы, которые являются производными от Закона Украины №810-IX по сокращению "зеленых" тарифов, не предусматривают погашение задолженности перед другими субъектами хозяйствования, кроме тех, которые осуществляют производство электрической энергии из альтернативных источников энергии.

"Просим вас без каких-либо дальнейших задержек, в соответствии с действующим законодательством, обеспечить уплату не менее 40% накопленного долга перед производителями электроэнергии из ВИЭ за март-июль 2020 года на выполнение положений Меморандума о взаимопонимании", – призвали ассоциации в письме к "Гарантированному покупателю".

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года.

В то же время НКРЭКУ решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЭКУ отправила "Гарантированному покупателю" письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным ими в июне 2020 года.

Чтобы решить финансовый кризис на рынке электроэнергии народные депутаты зарегистрировали законопроект №4624 о выпуске ОВГЗ для "Энергоатома" на сумму 7,3 млрд грн. Таким образом, "Энергоатом" и предприятия возобновляемой энергетики получили отдельные источники погашения накопленных перед ними долгов.