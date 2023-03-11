'Зеленые' инвесторы не получили более 40% средств в феврале

Предприятия зеленой энергетики Украины в феврале получили лишь 57,8% средств за производимую электроэнергию и соответственно уровень недоплаты составляет 42,2%, свидетельствуют данные ГП " Гарантированный покупатель ".

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При этом, в январе уровень расчетов был значительно выше – зеленой энергетике выплатили 91% средств за сгенерированную электроэнергию. За первые 2 месяца 2023 года уровень выплат предприятиям ВИЭ составляет 71,1%. Также сообщается, что задолженность "Укрэнерго" перед Гарпоком за услугу по увеличению доли зеленой энергетики в энергосистеме составляет 13,8 млрд. грн.

Ранее сообщалось, что Нацкомиссия по энергетике (НКРЭКУ) установила некорректный тариф на передачу электроэнергии для компании "Укрэнерго" на I квартал 2023 года, что привело к проблеме недополучения средств компанией.

В частности, компания в январе и феврале имела дефицит 20% средств на выполнение своих обязательств, ремонты и восстановление оборудования. В то же время, предприятия зеленой энергетики, которые, по данным энергетиков, помогли преодолеть дефицит мощности в энергосистеме в феврале, фиксируют критические недоплаты за произведенную зеленую электроэнергию.