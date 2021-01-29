Зеленский ввел санкции против китайских покупателей 'Мотор Сичи'

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против четырех компаний и одного физического лица, принимавших участие в сделках по покупке акций компании "Мотор Сич".

Соответствующий указ № 29/2021 опубликован на сайте главы государства. Решение Совета национальной безопасности и обороны приняли 28 января – оно расширяет список санкций, утвержденный 14 декабря 2020 года.

Ограничительные меры вводятся против компаний:

Skyrizon Aircraft Holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах;

Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, зарегистрированной в Гонконге, КНР;

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, зарегистрированной в Пекине, КНР;

Beijing Xinwei Technology Group Co, зарегистрированной в Пекине, КНР.

В то же время вводятся персональные санкции против гражданина КНР Ван Цзина (председателя Beijing Xinwei Technology Group).

Ограничительные меры вводятся на три года. Они предусматривают:

блокирование активов;

ограничение торговых операций;

запрет на транзит через территорию Украины;

предотвращение вывода капитала из Украины;

запрет на операции с ценными бумагами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против юридических и физических лиц из России.