Зеленский ввел санкции против китайских покупателей "Мотор Сичи"
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против четырех компаний и одного физического лица, принимавших участие в сделках по покупке акций компании "Мотор Сич".
Соответствующий указ № 29/2021 опубликован на сайте главы государства. Решение Совета национальной безопасности и обороны приняли 28 января – оно расширяет список санкций, утвержденный 14 декабря 2020 года.
Ограничительные меры вводятся против компаний:
Skyrizon Aircraft Holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах;
Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, зарегистрированной в Гонконге, КНР;
Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, зарегистрированной в Пекине, КНР;
Beijing Xinwei Technology Group Co, зарегистрированной в Пекине, КНР.
В то же время вводятся персональные санкции против гражданина КНР Ван Цзина (председателя Beijing Xinwei Technology Group).
Ограничительные меры вводятся на три года. Они предусматривают:
блокирование активов;
ограничение торговых операций;
запрет на транзит через территорию Украины;
предотвращение вывода капитала из Украины;
запрет на операции с ценными бумагами.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против юридических и физических лиц из России.