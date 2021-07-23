Зеленский подписал указ о 37 видах стратегических полезных ископаемых Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО от 16 июля 2021 "О стимулировании поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства". Кабинету министров поручено в двухмесячный срок утвердить список участков недр, которые имеют стратегическое значение и которые будут предоставляться в пользование, а также обеспечить ежегодную актуализацию этого перечня.

Соответствующий документ обнародовал сайт главы государства. Отмечается, что решением СНБО утвержден список из 37 руд и неметаллических полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для государства.

Сам перечень размещен в отдельном приложении к решению. Он включает:

Металлические руды

1 Алюминиевые

2 Бериллиевые

3 Ванадиевые

4 Висмутовые

5 Вольфрамовые

6 галлия

7 гафния

8 Германиевые

9 Железные

10 Золотая

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11 Индия

12 иттрий

13 Литиевые

14 Магниевые

15 марганцевые

16 Металлов лантаноидной группы

17 Мышьяковые

18 Медные

19 Никелевые

20 Ниобиевые

21 Оловянные

22 Свинцовые

23 скандия

24 Серебра

25 Стронциевые

26 Сурьмяные

27 Танталовы

28 теллура

29 Титановые

30 Урановые

31 Цезиевые

32 Цинковые

33 Циркониевые

Неметаллические полезные ископаемые

34 Барит

35 Графит

36 Соль калийная

37 Флюорит

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