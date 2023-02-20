'Зеленая' энергетика помогла преодолеть нехватку мощности в энергосистеме - 'Укрэнерго'

Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует и пока не прогнозируется, в том числе благодаря активной работе предприятий зеленой энергетики в течение светового дня, говорится в сообщении "Укрэнерго".

Видео дня

"Из-за благоприятных погодных условий и постепенного роста светового дня увеличилась работа электростанций по ВИЭ, мощности которых работают преимущественно в дневные часы", - сообщили в госкомпании.

Отмечается, что зеленые электростанции работают уже утром, частично участвуя в покрытии утреннего пика потребления.

"Импорт электроэнергии незначителен и приближается к нулевым значениям в результате стабилизации электроснабжения в стране", - уточнили в "Укрэнерго".

Как сообщалось, госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году.

В начале февраля инвесторы в зеленую энергетику призвали Зеленского, народных депутатов Украины и правительство спасти отрасль и как можно быстрее решить проблемы выплаты долгов и своевременности накапливавшихся в течение последних лет расчетов, и от решения которых зависит дальнейшее развитие ВИЭ в Украине и анонсированный правительством "зеленый" энергетический переход.