'Зеленая' энергетика может помочь Украине возобновить экспорт тока, – Герус

Увеличение производства электроэнергии на зеленых электростанциях уже в ближайшие месяцы может позволить частично – днем осуществлять экспорт электроэнергии из Украины в ЕС, заявил председатель Комитета топлива и энергетики в парламенте Андрей Герус.

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Он отметил, что в энергосистеме Украины почти неделю отсутствует дефицит электроэнергии.

"Уже в ближайшее время может возникнуть дилемма: днем профицит электроэнергии "сливать в землю" (ограничивать СЭС) или разрешить экспорт электроэнергии в дневные часы. С сохранением импорта в вечерние часы, когда может быть потенциальный дефицит", - заявил Герус.

По его словам, 12 февраля в энергосистеме даже возник существенный профицит электроэнергии и впервые в этом году было применено ограничение генерации солнечных электростанций.

Также Герус отметил, что чрезвычайно актуальным вопросом для страны становится использование аккумуляторов и накопителей (energy storage), чтобы накапливать электроэнергию днем и выдавать ее в сеть вечером. Как сообщалось, в июле-сентябре 2022 Украина осуществляла экспорт электроэнергии в Румынию и Словакию и заработала на этом почти 5 млрд грн.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у Украины есть возможность стать "зеленым" энергетическим хабом для Европы, который заменит грязные энергетические ресурсы россии. При этом госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году.