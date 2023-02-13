Зеленая энергетика лишит россиян шанса устроить блекаут в Украине, – Зеленский

Украине необходимо заниматься децентрализацией энергетики и развивать возобновляемую энергетику, чтобы минимизировать риски блекаута в стране в результате очередных обстрелов энергоинфраструктуры российскими военными.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский, обращаясь к инвесторам, во время встречи с командой топ-менеджмента крупнейшего инвестиционного банка мира JP Morgan.

"После атак на энергетическую инфраструктуру мы увидели, что нам нужно делать. Нам нужна диверсификация, мы понимаем, что возобновляемая энергетика реально дает возможность выживать и зарабатывать", – сказал Зеленский.

"Если бы она была очень развита, сейчас бы не было у россиян столь большого шанса сделать нам блекауты. Однако во время войны мы уже начали процесс децентрализации энергетики", - подчеркнул президент.

По его словам, государство стремится получить большие инвестиции в строительство солнечной и ветровой энергетики, в т.ч., чтобы эту электроэнергию поставлять в страны ЕС. Поэтому Зеленский попросил инвесторов вкладывать в эту отрасль средства

"Мы хотим, чтобы вы инвестировали в Украину и зарабатывали деньги", – подытожил Зеленский.

По мнению соучредителя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игоря Тинного, Украина с 2020 года теряет инвесторов, которые могли бы вкладывать средства в новую зеленую энергетику, поскольку ответственные органы власти – Министерство энергетики, Комитет по вопросам энергетики в Верховной Раде и Национальной комиссии. услуг (НКРЭКУ) целенаправленно доводят отрасль до состояния банкротства низким уровнем оплаты за электроэнергию.

Как сообщалось, госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году.

В начале февраля инвесторы в зеленую энергетику призвали Зеленского, народных депутатов Украины и правительство спасти отрасль и как можно быстрее решить проблемы, которые накапливались в последние годы, и от решения которых зависит дальнейшее развитие ВИЭ в Украине и анонсированный правительством "зеленый" энергетический переход.