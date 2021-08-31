Запасы угля на ТЭС выросли на рекордные за лето 13 тыс. т – Минэнерго

Запасы угля на ТЭС 31 августа выросли на рекордные с начала лета 13 тыс. т, свидетельствуют данные Министерства энергетики.

По состоянию на 31 августа запасы угля на ТЭС возросли до 733 тыс. т. Из них 495 тыс. т угля газовой группы и 238 тыс. т антрацитовой.

Всего в августе ТЭС увеличили закупки угля на 10%, до 1,5 млн тонн угля, по сравнению с июлем.

Лидерами по объему поставки угля в августе стали Бурштынская ТЭС, Кураховская и Запорожская станции. Все три электростанции принадлежат "ДТЭК Энерго".

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

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В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. Т. 27 августа ДТЭК и "Центрэнерго" договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. Тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.