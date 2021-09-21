Запасы угля на Калушской ТЭЦ исчерпались – Минэнерго

Государственная Калушская ТЭЦ (Ивано-Франковская область) осталась без угля из-за нехватки средств на его закупку.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики Украины.

По данным министерства, на ТЭЦ совсем отсутствует запас угля. При этом, нормативы Минэнерго предусматриваются что на складах ТЭЦ должно быть не менее 33,9 тыс. тонн.

Напомним, в конце августа Калушская ТЭЦ была вынужденно остановлена ​​из-за отсутствия угля. Причина - дефицит средств на его закупку. Так тариф на электроэнергию ТЭЦ не покрывает минимальной себестоимости производства.

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Дело в том, что ценовые ограничения в Бурштынском энергоострове не пересматривались с 2019 года и остаются на уровне ниже минимальной себестоимости.

В сентябре руководство государственной ТЭЦ обратилось к НКРЭКУ и Кабмину с просьбой поднять ценовые ограничения хотя бы до уровня себестоимости, чтобы иметь возможность закупать уголь.