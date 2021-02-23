Заниженная цена на уголь госшахт приведет к увеличению бюджетных дотаций, – эксперт

Занижена как минимум на 300 грн/т цена на уголь государственных шахт приводит к необоснованному увеличению бюджетных дотаций.

Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи, эксперт Юрий Саква.

По его словам, при рыночной цене на уголь 1950-2100 грн/т, государственные шахты продолжают продавать уголь по 1650 грн/т.

"Убытки покрываются государственными дотациями и недоимкой за электроэнергию. Это такая наша общественная замыкающая цена на уголь, которую украинцы все вместе согласились платить. И платят", - подчеркнул эксперт.

При этом нелогичным выглядит решение властей снизить цену на уголь госшахт в то время как цены на мировом рынке росли.

"Почему же тогда средняя цена на уголь государственных шахт снизилась с 1900 грн/т в июне 2020 года, когда был устойчивый профицит угля, до 1650 в ноябре, когда дефицит угля уже "разгорался" и такая цена держалась до января 2021, когда уже все горело? ", - отметил Саква.

Себестоимость добычи угля на государственных шахтах, по словам эксперта, составляет около 4200 грн/т.

Напомним, законом о государственном бюджете на 2021 предусмотрено 3,2 млрд грн на дотации государственным шахтам. В 2020 году было предусмотрено 3,6 млрд грн, но в течение года расходы выросли до 5 млрд грн.