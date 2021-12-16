Законопроект о временных администрациях в энергокомпаниях несет серьезные риски – эксперт

Законопроект Министерства энергетики о введении временных администраций в энергетических компаниях имеет ряд серьезных нарушений и создает серьезные риски.

Об этом заявил директор специальных программ НТЦ "Психея", эксперт по энергетике Геннадий Рябцев, выступая на круглом столе Energy Freedom.

"Это "недоробло", который мы видим, это согласованная позиция всех органов? Если согласована, то мне горько это констатировать. Тогда у нас никто не понимает как осуществляется госуправление. Потому что у нас Кабмин не может давать поручения АМКУ", – подчеркнул Рябцев.

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Энергоэксперт раскритиковал законопроект через нарушения при его создании и невозможность законно его реализовать на практике.

По его мнению, Минэнерго не должно разрабатывать такой законопроект, ведь контроль надежности работы энергокомпаний возложен на НКРЭКП, Фонд госимущества, Антимонопольный комитет и СНБО.

Также Рябцев подчеркнул, что сам документ имеет ряд серьезных недостатков: не определено, кто может становиться временным управленцем, непонятно, при каких условиях будут вводить временные администрации.

Он отмечает, что нет четкого объяснения, что означает "повреждение электроустановок посторонними лицами". Ведь по логике законопроекта, если кто-то посторонний повредит подстанцию или трансформатор, это может стать основанием для введения временной администрации в компании.

Напомним, эксперт центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил, что законопроект о временных администрациях в энергокомпаниях создает коррупционные риски.