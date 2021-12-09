Законопроект о временных администрациях опасен для энергетики и будет порождать коррупцию, – юрист

Законопроект о временных администрациях в энергетических компаниях будет порождать коррупцию из-за отсутствия четких формулировок, что приведет к правовому хаосу в энергетике Украины. Документ инициирует Министерство энергетики.

Об этом написал энергетический адвокат Александр Трохимец на своей странице в Facebook. Он высказал надежду, что Кабинет министров отклонит документ.

По мнению, Трохимца законопроект приведет к правовому хаосу в энергетической отрасли Украины.

Эксперт отметил, что документ с правовой точки зрения опасен для энергетики и он будет порождать коррупцию вместо того, чтобы бороться с ней, поскольку в законопроекте отсутствует четкое определение оснований, при которых будет вводиться временная администрация.

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Также он добавил, что принятие законопроекта ухудшит инвестиционную привлекательность Украины, так как инвесторы будут понимать, что они могут потерять свое имущество из-за решения Минэнерго.

Кроме того, временная администрация не будет иметь права на операции по отчуждению активов, из-за чего временный руководитель не сможет выполнить ни одного договора компании, что приведет к дестабилизации энергосистемы.

"Как видно из анализа, законопроект о временных администрациях в энергетике направлен точно не на стабилизацию этой самой энергетики, и даже не на борьбу с олигархами. Сегодня в украинском законодательстве достаточно механизмов воздействия на предприятия в энергетике, которые способны решить все проблемы в ней", – подытожил Трохимец.