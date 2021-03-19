Законопроект об экоинспекции может привести к коллапсу промышленности в Украине, – нардеп

Законопроект №3091 об экологическом контроле нельзя принимать в таком виде, поскольку он значительно расширяет полномочия инспекторов и содержит коррупционные риски.

Об этом заявил народный депутат, член Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Сергей Шахов.

"Экологические инспекции хотят превратить в еще одного монстра, который будет оказывать коррупционные деяния. Я считаю, что достаточно экологической инспекции, которая просто должна работать. Так заметила вчера генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своем совещании", – подчеркнул нардеп.

Однако, по его словам, Министерство экологии хочет значительно расширить права экологических инспекций, дав им право даже без судебного разбирательства проводить внеплановые проверки и закрывать предприятия.

"Они делают "Шариковых", которые на местах, не имея образования и опыта экологических инспекций, могут ходить и закрывать все предприятия. Проверка может длиться целый год! То есть имеют право кошмарить полностью малый, средний и большой бизнес", – объясняет нардеп.

Кроме того, продолжает Шахов, представители экоинспекции могут врываться на предприятия даже ночью или в выходные дни – когда на месте нет директора или другого уполномоченного лица.

"В данном случае мы можем нанести колоссальный ущерб государству и потерять бизнес, который у нас и так на ладан дышит. Ведь простой инспектор может закрыть крупный металлургический комбинат без суда", – резюмировал нардеп.

Напомним, ранее Европейская бизнес ассоциация призвала не принимать законопроект №3091, ведь он нуждается в значительной доработке. По мнению ЕБА, Государственная экологическая инспекция должна быть союзником бизнеса в деле защиты окружающей среды. Пока же единственная цель инспекции – это проверка и санкционирования предприятий, что влечет за собой давление на бизнес и создает коррупционные риски.

Ранее президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что принятие законопроекта о государственном экологическом контроле №3091 и внедрение его норм приведет к остановке отечественной промышленности.