Законопроект 5600 ухудшит инвестиционную привлекательность Украины – ЕВА

Европейская Бизнес Ассоциация призывает отклонить законопроект правительства об изменениях налогового законодательства №5600 как таковой, что препятствует развитию экономики и ухудшает инвестиционную привлекательность страны.

Об этом говорится в заявлении на сайте Европейской Бизнес Ассоциации.

"Уровни и прогнозируемые правила игры в стране – залог развития бизнеса, экономики страны, привлечения инвестиций. В то же время, когда правила игры каждый раз меняются, о вопросах сбалансированности и экономического восстановления вряд ли можно говорить", – сказано в заявлении.

В ЕБА отметили, что бизнес-среда имеет много замечаний к этому законопроекту, и обратили внимание, что документ не проходил общественного обсуждения и не согласовывался с крупнейшими бизнес-ассоциациями Украины.

Видео дня

Кроме того, ассоциации обеспокоены очередным намерением правительства внести изменения в Налоговый кодекс Украины, которые могут привести к нарушению принципа стабильности налогового законодательства.

По словам исполнительного директора Европейской Бизнес Ассоциации Анны Деревянко, этим законопроектом правительство пытается любой ценой перекрыть дыру в бюджете путем повышения ставок налогов и сборов, а не стимулировать экономическое развитие.

"Очевидно, такое решение обдуманным и стратегическим вряд ли можно назвать. Ведь вопрос недопоступления в бюджет состоит в существовании, прежде всего, теневой экономики, отсутствия равных правил игры в стране, и тому подобное. С этими явлениями и стоит бороться в первую очередь, а не облагать дополнительной фискальной нагрузкой прозрачный бизнес", – отметила Деревянко.

Поэтому Европейская Бизнес Ассоциация призвала не принимать законопроект 5600 даже в первом чтении, а отклонить его полностью.

Ранее Американская торговая палата (АСС) также призвала отклонить законопроект о налоговых изменениях (№5600), отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес, негативно повлияет на экономику и ухудшит инвестиционный климат страны.

В то же время народный депутат Алексей Устенко отметил, что налоговые инициативы правительства должны приниматься только после обсуждения с профильными бизнес-ассоциациями и учета их замечаний.

Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.