Законопроект №5600 создает неприемлемые условия для инвесторов, – Южанина

Если законопроект о повышении налогов №5600 будет принят, это приведет к стагнации экономики, росту цен и обнищанию украинцев.

Об этом заявила народный депутат, член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По ее мнению, предложив повышение налогов, власть поставила исключительно цель увеличить поступления в бюджет на 50 млрд грн, но такое решение только заставит бизнес переходить в тень.

"Где понимание власти, что нужно делать, чтобы действительно увеличивать бюджетные поступления и с помощью каких механизмов можно достичь этой цели? Точно не увеличением налогов для работающего бизнеса и для тех, кто платит налоги", – отметила Южанина в эфире телеканала "Украина 24".

Видео дня

Она подчеркнула: бизнес работает "в тени" именно из-за слишком большой налоговой нагрузки, и очередное повышение только увеличит количество таких предприятий. Кроме того, по ее словам, это приведет к ухудшению инвестиционного климата в стране.

"Большая налоговая нагрузка в процентах к ВВП – это как раз момент спада экономического развития и всех инвестиций, которые только возможны в Украине. И об этом знают все экономисты. Но при этом создают для нашей страны неприемлемые условия – как специально для того, чтобы отток инвестиций происходил еще с большим размахом", – отметила Южанина.

Кроме того, она напомнила, что законопроект предлагает увеличить полномочия налоговой службы, а это чревато ростом давления со стороны проверяющих органов на бизнес.

"Налоговая будет иметь теперь в арсенале такие нестандартные подходы к плательщику налога, которые даже при Азарове-Клименко не применяли. И сейчас наша страна возвращается в еще худшие времена", – сказала Южанина.

По ее мнению, законопроект №5600 должен быть отклонен. "Если он будет принят, это будет позор для нашей страны. Он приведет к стагнации экономики, повышению цен и вообще уменьшению благосостояния для всех людей, потому что там много норм, которые касаются обычных граждан", – подытожила Южанина.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.

Ранее народный депутат, председатель подкомитета парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк заявил, что законопроект о налоговых изменениях (№5600) содержит ряд норм, которые могут привести к росту давления налоговой службы на бизнес.