Закон об олигархах повторит судьбу закона Кивалова-Колесниченко, – Журавский

Скандальный закон об олигархах повторит судьбу закона Кивалова-Колесниченко и будет отменен Конституционным судом.

Об этом заявил экс-нардеп Виталий Журавский в эфире телеканала "НАШ".

"Депутаты были ограничены в праве на законодательную инициативу. Это конституционная норма. Поэтому я вам припомню 2012 год. Тогда Конституционный суд принял решение и отменил так называемый закон Кивалова-Колесниченко. Он его отменил не по сути, а потому что была нарушена процедура, то есть не были рассмотрены поправки народных депутатов. Так же и этот закон, они проголосовали неконституционным способом, с нарушением закона Конституционный суд отклонил бы ", - заявил экс-нардеп Журавский.

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По словам экс-нардепа, работа Конституционного суда на данный момент заблокирована. Однако, по мнению нардепа, как только его работа будет восстановлена – скандальный закон об олигархах будет отменен.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции, а фракция "Европейская солидарность" обратилась в правоохранительные органы.

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАЗК, другая – АМКУ, третья – СНБО.

11 октября нардеп Ярослав Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАЗК и АМКУ.