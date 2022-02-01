За два месяца ТЭС существенно увеличили запасы угля, – Герус

В комитете Верховной Рады по вопросам энергетике и жилищно-коммунальных услуг позитивно оценивают темпы накопления угля на складах тепловых электростанций.

Об этом заявил председатель комитета Андрей Герус в эфире радиостанции "Радио НВ".

"За последние два месяца прирост угля на складах составил более 60%. Это всё 3 компании, "Центрэнерго" увеличила запасы, ДТЭК существенно увеличила запасы и также "Донбассэнерго" немного добавила", - сказал он.

Герус подчеркнул, что сейчас запасы угля на складах ТЭС на 30% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

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"По углю у нас очень позитивная динамика в последние два месяца и на сегодняшний день, с точки зрения угля ситуация стабильная и сбалансированная", - подытожил он.

По данным Минэнерго, на 1 февраля на складах украинских ТЭС находится 672,3 тыс. тонн угля, что более чем в полтора раза больше чем на 1 января 2022 года.