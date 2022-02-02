За давление на бизнес правоохранители должны понести уголовную ответственность, – Кушнирук

Давление на бизнес и обыски, организованные правоохранителями и СБУ – это злоупотребление полномочиями, за которое они должны понести уголовную ответственность. Об этом написал экономист Борис Кушнирук на своей странице в Фейсбуке, комментируя обыски на ГОКах компании "Метинвест" и "Арселор Митал", организованных украинскими властями.

"Эти обыски по тому же поводу, которые недавно касались "АрселорМиттал Кривой Рог". Во-первых, "АрселорМиттал Кривой Рог" по именно такому вопросу уже получил решение административных судов в свою пользу. В таких обстоятельствах возбуждение уголовных дел – это откровенное злоупотребление полномочиями представителями правоохранительных органов, за которые впоследствии кому-то нести уже конкретную уголовную ответственность", – указал экономист.

Видео дня

Также он удивляется, что отношение к чисто налоговому спору между фискалами и субъектами хозяйствования почему-то имеет СБУ, в функционал которой не входят такие вопросы.

"Господин Баканов не спешит расследовать антигосударственную деятельность некоторых нардепов. Но при этом СБУ начинает заниматься сугубо административно-хозяйственными спорами", – удивляется экономист.

Напомним, в начале года Офис генерального прокурора арестовал банковские счета предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог" по иску налоговой службы, насчитавшей ему миллиардные дополнительные налоги. В компании возмутились этим решением, подали иск и выиграли суд.

Позже о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес со стороны силовых структур заявила Группа Метинвест: как говорится в официальном заявлении компании, действия правоохранительных органов (представителей СБУ, БЭБ и прокуратуры) сопровождаются многочисленными нарушениями, обыски проводятся без каких-либо правовых оснований, на работников предприятия совершается давление, а хозяйственная деятельность частично парализована. При этом в своих действиях правоохранители фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса.

В свою очередь инвестаналитик Сергей Фурса назвал налоговое давление на украинский бизнес "позорной историей", о которой будут говорить даже в Давосе.