За 1,5 месяца цена на руду рухнула более чем на треть – Platts

2 сентября цена на железную руду составила $139,7 за тонну. В середине лета она составляла более $220 за тонну.

Об этом свидетельствуют данные S&P Global Platts, ежедневно публикующего товарные котировки.

По данным аналитиков, это свидетельствует о том, что цикл роста мировых цен на сырье закончился, отечественные экспортеры уже не смогут обеспечивать значительный приток валюты и страну ожидают тяжелые времена.

Пока в Украине о росте прибыли сообщила лишь "Феррекспо". Так, по итогам первого полугодия, производитель железорудных окатышей заработал 661,4 млн долларов, что в 2,6 раз больше показателей прошлого года.

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Напомним, на сегодня мировые цены на железную руду устойчиво вошли в нисходящий тренд. Снижение мировых цен на железную руду началось вследствие введения Китаем правительственных ограничений на производство стали и импорт железорудного сырья. В частности, металлургические компании Китая в июле сократили импорт железной руды на 21,4%, в июне импорт был сокращен на 12%.

Экономист Борис Кушнирук отмечает, что в условиях падения мировых цен на металл и руду недопустимо повышать налоговое давление на предприятия ГМК, власти должны поддержать экспортеров и стимулировать рост внутреннего спроса на их продукцию. Поэтому намерения украинской власти в таких условиях увеличить налоговое давление на них, по мнению экономиста, являются недопустимыми.

Как сообщали СМИ, в 2021 году власть значительно усилила налоговую нагрузку на бизнес. В частности, существенно выросли железнодорожные тарифы, экологические налоги. Кроме того, в парламенте ожидает второго чтения законопроект №5600, предусматривающий повышение налогов и сборов практически для всего бизнеса.