На экомодернизацию промышленных предприятий необходимы миллиарды, за 4 года, предусмотренные в законопроекте о выбросах, провести ее нереально. В противном случае Украина рискует потерять коксохимическую, а за ней – и металлургическую отрасли. Об этом заявил генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт.

"Это колоссальные затраты. Например, косовая батарея стоит где-то 400 с лишним миллионов долларов. Нормативный срок ее службы 30 лет. Она 10 лет проработала. Это как предполагается? Завалить ее и построить новую? Это миллиарды долларов необходимы. Необходима какая-то дорожная карта постепенного перехода", - сказал Старовойт.

Он подчеркнул: если законопроект о промышленных выбросах будет принят в нынешнем виде, серьезно пострадает коксохимическая, а за ней – и смежные отрасли.

"Это (закрытие коксохимических предприятий – Ред.) за собой тянет сразу доменное производство, выплавку чугуна. Выплавка чугуна тянет за собой выплавку стали. А выплавка стали тянет за собой производство проката. И так далее"- объяснил Старовойт.

По его мнению, законопроект нуждается в доработке, как минимум, в части сроков реализации и размеров штрафов за превышение норм выбросов.

"Пока за превышение нормативов выбросов можно ввести не драконовские, а какие-то адекватные штрафы, которые будут идти на экологические потребности. По разумному надо подходить", - считает Старовойт.

Ранее президент Союза химиков Алексей Голубов заявил, что принятие законопроекта о снижении промышленных выбросов в предложенном правительством виде убьет промышленность, поскольку у предприятий нет миллиардов на экомодернизацию, им нужна поддержка государства.

Напомним, ранее Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала Верховную Раду доработать законопроект №4167, поскольку на реализацию данного законопроекта уйдет не менее $10 млрд. Кроме того, возможность разрешительного органа (Минприроды) самостоятельно приостанавливать или аннулировать интегрированный разрешение без решения суда создает благоприятные предпосылки для коррупции.