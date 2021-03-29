Виконати екомодернізацію за 4 роки нереально, – Старовойт

На екомодернізацію промислових підприємств необхідні мільярди, за 4 роки, передбачені в законопроекті про викиди, провести її нереально. В іншому випадку Україна ризикує втратити коксохімічну, а за нею – і металургійну галузі. Про це заявив генеральний директор УНВА "Укркокс" Анатолій Старовойт.

"Це колосальні витрати. Наприклад, косова батарея коштує десь 400 з гаком мільйонів доларів. Нормативний термін її служби 30 років. Вона 10 років пропрацювала. Це як передбачається? Завалити її і побудувати нову? Це мільярди доларів необхідні. Необхідна якась дорожня карта поступового переходу ", - сказав Старовойт.

Він підкреслив: якщо законопроект про промислові викиди буде прийнятий в нинішньому вигляді, серйозно постраждає коксохімічна, а за нею – і суміжні галузі.

"Це (закриття коксохімічних підприємств – ред.) За собою тягне відразу доменне виробництво, виплавку чавуну. Виплавка чавуну тягне за собою виплавку сталі. А виплавка сталі тягне за собою виробництво прокату. І так далі" - пояснив Старовойт.

На його думку, законопроект потребує доопрацювання, як мінімум, в частині термінів реалізації і розмірів штрафів за перевищення норм викидів.

"Поки за перевищення нормативів викидів можна ввести не драконівські, а якісь адекватні штрафи, які будуть йти на екологічні потреби. По розумному треба підходити", - вважає Старовойт.

Раніше президент Союзу хіміків Олексій Голубов заявив, що прийняття законопроекту про зниження промислових викидів в запропонованому урядом вигляді вб'є промисловість, оскільки підприємства не мають мільярдів на екомодернізацію, їм потрібна підтримка держави.

Нагадаємо, раніше Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала Верховну Раду доопрацювати законопроект №4167, оскільки на реалізацію даного законопроекту піде не менше $10 млрд. Крім того, можливість дозвільного органу (Мінприроди) самостійно зупиняти або анулювати інтегрований дозвіл без рішення суду створює сприятливі передумови для корупції.