Выкуп фермерами земель наконец будет разблокирован, – Слободяник

Бюджетный комитет проголосовал за правку, которая наконец-то разблокирует выкуп фермерами земель постоянного пользования. Благодаря принятому документу местные общины смогут получить свои деньги, а фермеры смогут стать полноценными хозяевами своей земли.

Об этом сообщил исполнительный директор Всеукраинской ассоциации общин, председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник. Он назвал это еще одним победным шагом к выкупу земель постоянного использования фермерами и объяснил в чем суть проблемы.

Верховная Рада Украины 15 февраля приняла закон №5719 (О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о зачислении акцизного налога с реализации субъектами розничной торговли табачных изделий), который дополняет источники доходов Государственного и местного бюджетов поступлениями от продажи земель сельскохозяйственного назначения. За ним 90% средств от продажи этих земельных участков будут идти в бюджеты территориальных общин, а 10% – в Госбюджет.

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Однако поступления в бюджеты территориальных общин от продажи этих земель заблокированы из-за отсутствия соответствующих кодов классификаций, которые позволяли бы зачислять средства от продажи таких участков.

"Хотя это и предусматривал закон в соответствующем приказе, в Министерстве финансов Украины не было надлежащих кодов классификаций, которые позволяли бы зачислять средства от продажи этой земли. Позиция Минфина заключалась в том, что должны быть изменения в Бюджетный кодекс и только после этого министерство финансов могло внести изменения в ДК. Добавляла проблем и позиция Минфина, чтобы суммы от продажи земель постоянного пользования начислялись так: 30% - в местный бюджет, а 70% - в государственный. Следовательно, де-факто и де-юре выкуп земли постоянного пользования был заблокирован", – объяснил Слободяник.

Принятая правка позволит Министерству финансов внести изменения в Классификатор доходов бюджета и разблокировать выкуп фермерами земель постоянного пользования.

"Наконец-то общины получат свои деньги, а фермеры станут полноценными хозяевами своей земли", – подчеркнул Иван Слободяник.