Всемирный банк вдвое улучшил прогноз роста экономики Украины

Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году до 3,1%.

Еще в начале октября международная финансовая организация оценивала перспективы роста экономики на уровне 1,5%. Об этом свидетельствует новый выпуск "Перспектив глобальной экономики", подготовленный Всемирным банком.

В то же время Министерство экономики ожидает роста ВВП Украины на 4,6%. Аналогичный показатель прописан и в государственном бюджете на 2021 год.

Кроме того, Национальный банк Украины прогнозирует восстановление экономики в этом году на уровне 4,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд оценил падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.