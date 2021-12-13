Временные администрации не должны вводиться на предприятиях 'зеленой' энергетики – инвесторы

Инвесторы у предприятия возобновляемой энергетики выступают против внесения изменений в законодательство о введении временных администраций на "зеленых" электростанциях, сообщает Украинская ветроэнергетическая ассоциация.

Согласно сообщению, ведущие ассоциации с ВИЭ обратились к Министру энергетики Украины по Законопроекту "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии" по введению временной администрации в случае угрозы нарушения безопасности поставок электрической энергии".

"Целью законопроекта является определение действенного механизма возможности введения временной администрации для производителей электроэнергии, в случае угрозы нарушения безопасности поставки электрической энергии и/или нарушения производителями лицензионных требований производства хозяйственной деятельности", — отмечает УВЭА.

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В то же время, сообщается, что законопроект предлагает наделить Минэнерго несвойственными ему функциями – влиять на участников рынка электрической энергии путем внедрения временных администраций в случае нарушения участником рынка лицензионных условий; введение администраций, в свою очередь, приведет фактически к невозможности выполнения сделок по купле-продаже электрической энергии; в дополнение к этому, законопроект предполагает фактическое введение механизма передачи объектов электроэнергетики из частной в государственную собственность без какой-либо компенсации производителям или инвесторам, что противоречит принципам построения конкурентного рынка электроэнергии.

Учитывая это, эксперты ассоциаций с ВИЭ пришли к выводу, что действующая редакция Законопроекта нарушает Закон Украины "О рынке электрической энергии", противоречит принципам построения конкурентного рынка электроэнергии и не соответствует ряду Директив ЕС.

"Именно поэтому обращаемся к Вам с просьбой исключить производителей из ВИЭ из-под действия предложенных проектом Закона положений и механизмов введения временной администрации", — говорится в письме ассоциаций.