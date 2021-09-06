ВР получила письмо от омбудсмена о несоответствии Конституции законопроекту об олигархах, – Разумков

Спикер ВР Дмитрий Разумков подтвердил информацию о том, что в парламент поступило официальное письмо от уполномоченного Рады по правам человека Людмилы Денисовой с указанием на несоответствие Конституции законопроекта об олигархах.

"Сейчас разбираемся, изучаем, после этого будет немного больше информации - и смогу более расширенно ответить. Там есть видение, связанное с соответствием Конституции", - объяснил спикер.

По его словам, на текущей неделе Рада не планирует рассматривать законопроект о деолигархизации, поскольку тот находится в профильном комитете.

Речь идет о законопроекте №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни".

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Ранее Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указывает на несоответствие Конституции Украины законопроекта №5599.

Денисова уточнила, что принятие закона об олигархах в существующей редакции приведет к его рассмотрению в Конституционном суде: "На мой взгляд, с целью обеспечения соблюдения прав и свобод граждан и недопущения их нарушений при принятии данной законодательной инициативы необходимо перед рассмотрением во втором чтении направить его для получения заключения Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия)".

Напомним, 1 июля Рада одобрила в первом чтении закон Зеленского о борьбе с олигархами. Документ поддержали 275 нардепов.

Ранее нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк рассказал, какие изменения предлагают внести нардепы ко второму чтению.

В "Слуге народа" ранее анонсировали еще семь законопроектов об олигархах, которые будут касаться изменений в закон о политических партиях и антимонопольное законодательство.