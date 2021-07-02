Vodafone Украина обвинила власть в невыполнении обязательств перед операторами

Инициированное правительством повышение налогов, предусмотренное принятым законом №5600, нарушает обязательства, которые взяло государство согласно Меморандуму о развитии 4G связи в Украине, подписанному с украинскими мобильными операторами.

Об этом заявила GR директор "Vodafone Украина" Ольга Дейнега в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Закон сейчас предполагает повышение частотной ренты на 5%, что приведет к дополнительным фискальным расходам для операторов, оценочно, более 100 млн грн в год для рынка. Мы надеемся, что из законопроекта (во время доработки – Ред.) будут исключены нормы, которые повышают радиочастотную ренту. Ведь наложить мораторий на повышение ставок данной ренты – требование Меморандума о развитии покрытия LTE 900, который подписали представители государства – президент и премьер-министр – и мобильные операторы в 2019 году", – рассказала Дейнега.

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По ее словам, мобильные операторы добросовестно выполняют свои обязательства по Меморандуму, в частности инвестируют сотни миллионов гривен в построение широкого покрытия LTE900, и вправе рассчитывать на то, что государство будет выполнять свои.

"Мы рекордными темпами разворачиваем национальное покрытие 4G, в основном в небольших населенных пунктах. И очень рассчитываем на то, что государство, со своей стороны, также будет выполнять обязательства, предусмотренные в Меморандуме, что будет свидетельствовать о последовательности и предсказуемости инвестиций для международных инвесторов и национального бизнеса", – подчеркнула Дейнега.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которым повышаются ставки налогов для целого ряда отраслей.

Ранее Американская торговая палата (АСС) и Европейская Бизнес Ассоциация призывали отклонить законопроект о налоговых изменениях (№5600) отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес и негативно повлияет на экономику, а также ухудшит инвестиционный климат страны.