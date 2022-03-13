Во Львове жилья нет, на Волыни – только в селах: что с недвижимостью на западе Украины для беженцев

Западные области Украины переполнены людьми, которые спасаются от российских бомбежек. Найти жилье в Закарпатской или Львовской областях уже невозможно. На Волыни и в Черновцах самое комфортное жилье – в селах с удобствами во дворе. Риелторы, несмотря на то, что могут хорошо заработать, объединяются и борются с мародерством, когда владельцы резко повышают ценники на жилье во время войны.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Закарпатье: жилья нет, а цены поднимают мажоры

Львовская и Закарпатская области трещат по швам от наплыва тех, кто спасается от войны. Риелторы в один голос говорят – квартир нет.

"К сожалению, Закарпатье не резиновое. По нашим оценкам за последнее время в Ужгород приехало около полмиллиона человек. Это очень много для маленького города. Примерно четыре дня назад аренда просто остановилась. Мы селили людей и не брали никакие проценты за свои услуги. Также мы работали с теми, кто сдает жилье, чтобы цены были довоенными – от 7 тыс. грн до 10-15 тысяч, в зависимости от площади, состояния жилья.

Видео дня

Однако я бы хотел сказать, что сейчас приезжают так называемые "мажоры". Вот 10 минут назад с одним из них у меня был разговор. Они ищут дома со всеми удобствами, джакузи, спа, сауной и предлагают платить по 2 – 2,5 тысячи долларов. Могут предложить бабушке в селе тысячу долларов за аренду. Она в своей жизни таких денег не видела. И таким образом они просто завышают цены на жилье. При том, что мы риелторы у себя дома бесплатно селим по 3-5 человек, которым просто некуда деваться. Пора ставить точку в этом вовпросе, мы все под Богом ходим", – рассказывает Роман Перегинец, руководитель Ассоциации специалистов по недвижимости Закарпатской области.

Действительно в ужгородских группах можно увидеть просьбы сдать жилье, за которое беженцы готовы платить по 2-2,5 тысяч долларов и даже евро. Просят дома со всеми удобствами. Однако сейчас ситуация в стране такая, что нужно думать о том, что далеко не все беженцы вообще имеют возможность платить, потому что потеряли дома, работу, выехали в чем были лишь бы спастись от российских захватчиков.

Правда, не все закарпатцы готовы во время войны помогать беженцам. Некоторые просто пользуются моментом и пытаются хорошо заработать.

Киевлянка Карина Черненко с сестрой, друзьями и их родственниками решили переждать войну в Закарпатье. "Нас всего 13 человек, но ехали мы двумя группами – одни поездом, другие на машине. Сначала нам под Ужгородом дали одну комнату в доме. Надо было искать жилье. Нашли только в Ивано-Франковской области, в районе Буковеля. 6500 грн в сутки за дом. Если поделить на всех, то это 500 грн с человека в сутки. Потом оказалось, что там половины мест нет. И нам предложили дом по такой же цене в Тячевском районе. Пришлось ехать туда. Таксист за 100 км пути взял 1800 грн, да еще и не туда привез, пришлось разворачиваться. Мы не могли остановиться в спортзале или детском саду, хотя там места были. Потому что мы работаем на удалении, нам нужен интернет и какое-то рабочее место", – рассказывает Карина.

В тоже время и в Закарпатье люди предлагают бесплатное жилье. Часто это общежития, хостелы. Но есть душ, туалет, кухня. Могут предложить и бесплатное питание. Такие общежития и центры есть в Ужгороде, Хусте, Бергово, Виноградаре, Перечине, Сваляве, Рахове и др. местах.

Координационный центр в Ужгороде:

(0312) 42 80 29

(0312) 42 80 30

(0312) 61 32 20

(050) 990 51 00

15 – 67

Львов: жилья нет даже в пригородах

Такая же ситуация и во Львове.

"Люди звонят и говорят, что я уже во Львове, готов платить любые деньги. Но во Львове всегда был дефицит арендного жилья, а сейчас спрос превышает предложение раз в 25. Жилье сдают даже те, кто никогда этого не делал. Просто освобождают свои квартиры, переезжают к родственникам, а свое жилье сдают. Мы еще просим тех, кто продавал недвижимость временно сдавать ее в аренду. Конечно, есть и мародеры, которые выставляют космические ценники. 1200 долларов и люди готовы эти деньги платить. А цена в 25 тыс. грн в месяц во Львове – это уже хорошая цена", – рассказывает Николай Ковалевский из АН "Місто Лева".

Также ищут квартиры и дома в городах-спутниках Львова, но и так это не всегда удается.

Во Львове также существуют центры бля беженцев, где их примут, накормят, дадут возможность переночевать. Есть горячая линия, где можно узнать все адреса таких пунктов и получить помощь.

Черновцы: бесплатно и за коммуналку

В других областях западной Украины ситуация тоже напряженная, но там еще можно найти жилье в селах.

Например, как рассказал нам Михаил Сиванич из черновицкого АН "Авеню", в город приехали порядка 50 тысяч беженцев и это при том, что в самих Черновцах всего 250 тысяч жителей.

"Одни жители принимают беженцев бесплатно, просят оплачивать только коммунальные услуги. А есть те, кто цены подняли. Некоторые боятся сдавать жилье незнакомым людям, потому что уже были случаи, когда селили бесплатно, а жильцы потом обворовывали хозяев", – рассказывает Сиванич.

Он говорит, что если до войны в Черновцах аренда 1-комнатной квартиры обходилась от 3,5 тысяч гривен до 400 долларов в месяц (дороже стоили новые квартиры со свежим ремонтом и мебелью), то теперь такое жилье стоит от 400 до 700 долларов.

2 комнатные стоили от 4,5 тыс. грн до 500 долларов, сейчас – 700 долларов. А 3 комнатные были от 200 до 1000 долларов, теперь они стоят 1000 долларов.

Дома обходятся в 1,5 – 5 тысяч долларов. Все занято и на туристических базах вокруг Черновцов.

"Люди едут из Харькова, Киева, Днепра, Николаева. Мы получаем по 300 звонков в день, на все даже ответить не можем. Я, например, селил у себя людей с Ирпеня, которые вырвались из того ужаса. Они спали у меня на полу, утром мы их накормили, и они поехали дальше. Очередь на ожидание жилья очень большая", – говорит Сиванич.

Он также отмечает, что в области много разных центров, где готовы приютить беженцев – частные спортзалы, садики, школы. Власти собираются отдать людям и большой отель, его нужно сейчас дооборудовать. Круглосуточная горячая линия для беженцев (095) 153 62 98, (098) 508 84 84.

Для размещения переселенцев

ОО "Черновицкое объединение "Защита" (ул. Щербанюка, 48; 095 648 17 04);

сообщество баптистов (0501068881, 0661013441);

дом молитвы (ул. Героев Майдана, 236; 066 444 47 34, 099 189 21 75);

церковь Эммануил (ул. Кобылянской, 53; 066 937 42 87);

Украинский народный дом (ул. Армянская, 26; 099 325 97 41);

Danceavenue (ТЦ Проспект, 4 этаж, зал А/Б и ул. Комарова, 9А; 095 383 52 83, 050 979 25 55);

ресторан "Дом" (ул. Русская, 1а; 099 099 10 00).

Волынь: в Луцке жилья нет, ищите в селах

Уже проблемы с жильем и в Волынской области. "Первая волна беженцев снимала квартиры на двух-трех человек. Сейчас такого уже нет. Мы им говорим о том, что нужно уплотняться, потому что Луцк город маленький, тут не так много квартир. Можно сказать, что в областном центре нет уже ни эконом жилья, ни VIP", – говорит глава Ассоциации специалистов по недвижимости Волынской области Наталья Груник.

Бесплатно беженцам предоставляют хостелы, школы, училища, спортивные залы. Местные жители объединились и готовят для них еду. Также сейчас под размещение людей отдали один ТРЦ в Луцке и собираются оборудовать двухэтажное только построенное офисное здание

"Беженцы из Бучи, Ирпеня, те, кто прожил много дней в подвалах, они особо не выбирают, для них главное крыша над головой и спокойствие. Они на все согласны. Другие хотят комфорт. Но сейчас более комфортное жилье – это дома в селах области, часто с удобствами во дворе и отоплением дровами.

Мы боремся с таким явлением как мародерство, когда владельцы выставляют свои квартиры по завышенным ценам. Мы убеждаем владельцев не поднимать их выше, чем до войны: от 3,5 тыс. грн до 10 тыс. грн. Часто хозяева приходят на встречу с беженцами, смотрят на них и соглашаются сдать жилье только за оплату коммунальных услуг", – говорит Груник.

Луцк, горячая линия для помощи переселенцам и организации жилья:

0332 77 82 11

0332 28 4185,

проспект Воли, 4а.

Также еще можно отыскать жилье в Ривненской, Тернопольской областях. Но там как и везде в областных центрах жилой фонд небольшой, поэтому стоит настраиваться на жизнь в селах, либо в пунктах приема беженцев.