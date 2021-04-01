Во Львове по программе Зеленского комплексно осовременили одну из старейших и самых больниц Украины

Приемное отделение Львовской областной клинической больницы было полностью модернизировано в рамках президентской программы "Большая стройка".

В отделении провели капитальный ремонт и установили новую современную медтехнику, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Согласно плану программы Президента, модернизация включала в себя не только ремонт самого помещения, но и закупку нового оборудования и обновления инфраструктуры медицинского учреждения.

По данным ЛОГА, в приемном отделении Львовской областной клинической больницы, которая ежегодно обслуживает около 33-х тыс. пациентов, провели полную реорганизацию самого отделения, в котором обустроили лабораторию, справочную, комнаты для переодевания и отдыха врачей, смотровые комнаты и палаты с кислородопроводом к каждой кровати. Были закуплены новые аппараты рентгенографии и УЗИ, появились кабинеты для проведения УЗИ и эхо сердца.

Кроме этого, в отделении медучреждения провели замену старого пола, електопроводки, системы пожарной сигнализации, вентиляции и др. Также была проведена реконструкция подвальных помещений, обновление 3184 м2 асфальтового покрытия от терапевтического отделения до главного корпуса и обустройство подъездов для автомобилей скорой помощи.

"Делаем все, чтобы наши пациенты были довольны предоставлением медицинских услуг, а врачам было комфортно работать. Мы всегда рады предоставить качественную и высокоспециализированную медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается", - сказал генеральный директор больницы Михаил Гичка.

Как известно, Львовская областная клиническая больница является одной из старейших и крупнейших многопрофильных больниц в Украине, при которой действуют Центр трансплантации органов, тканей и других анатомических материалов, Центр заместительной почечной терапии, Противоэпилептический центр и другие. Она стала одним из 8 опорных медучреждений Львовщины, которые были включены в президентскую программу "Большая стройка". Работы во всех 8 опорных медучреждениях были завершены до апреля.

"Реализация программы "Большая стройка" в сфере медицины обеспечит нужное - комфортные и качественные условия для работы врачей и обслуживания пациентов", - сказал заместитель главы ЛОГА Иван Собко.

Ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил, что до конца года в Украине будет отремонтировано, реконструировано и построено 177 приемных отделений больниц.