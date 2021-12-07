Власти списали долги 'своим' олигархам, а выкручивают руки малому бизнесу и людям, – Бондарь

Депутаты списали долги близким к власти олигархам, а теперь хотят наполнить бюджет за счет введения налогов для обычных селян законом 5600. Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Михаил Бондарь.

"Этот закон (№5600) раньше думали назвать антиолигархическим, а потом назвали ресурсным. Конечно, странно звучит, когда принимаются законы, которые напрямую подыгрывали олигархам. Я имею в виду и списание долгов Коломойскому по "Укрнафте", и списание долгов Фирташа по "облгазах". Фактически те законы, которые не дали возможности действительно наполнить государственный бюджет", – заявил Бондарь.

Вместе с тем, по его словам, теперь наполнять бюджет власти решили за счет селян, малого и среднего бизнеса, для которых повысили налоги принятыми на этой неделе изменениями в налоговое законодательство.

Видео дня

"Сейчас законопроектом №5600 пробуют выкрутить руки малому и среднему бизнесу", – подчеркнул Бондарь.

Напомним, 30 ноября Верховная Рада приняла правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей и населения. Кроме того, проект предусматривает ренты на железную руду и водные ресурсы, однако исключает из налогообложения марганцевую руду, которую монопольно добывает олигарх Игорь Коломойский. Поэтому, по подсчетам экономистов, государственный бюджет ежегодно будет терять минимум 600 миллионов гривен.

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом ветировать законопроект и отправить его на доработку – для того, чтобы сбалансировать налогообложение на добычу руды. Если же проект будет подписан, то это будет свидетельствовать о зависимости президента от олигарха Игоря Коломойского, предупредил нардеп.

Ранее политолог Евгений Магда заявил, что мировой опыт доказывает – повышение налогов в условиях кризиса не приведет к росту поступлений в госбюджет, на который рассчитывают власти, поэтому, по его мнению, нужно наоборот снижать налоговое давление.